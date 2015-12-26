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وقف اتفاق لإجلاء مقاتلين متشددين من جنوب دمشق إلى الرقة

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وقف اتفاق لإجلاء مقاتلين متشددين من جنوب دمشق إلى الرقة وقف اتفاق لإجلاء مقاتلين متشددين من جنوب دمشق إلى الرقة
قال تلفزيون المنار التابع لحزب الله اللبنانى اليوم السبت إنه تقرر وقف تنفيذ إتفاق برعاية الأمم المتحدة لتوفير ممر آمن لأكثر من 2000 مقاتل من تنظيم داعش وفصائل متشددة أخرى يتحصنون فى أحياء تسيطر عليها المعارضة بجنوب دمشق.

وقال التلفزيون إن الإتفاق انهار بعد مقتل زهران علوش أحد قادة المعارضة البارزين فى ضربة جوية أمس الجمعة. وكان من المقرر أن تمر القافلة التى تقل المقاتلين عبر أراض يسيطر عليها علوش فى طريقها لوجهتها الأخيرة فى مدينة الرقة معقل داعش بشمال سوريا.

وجاء فى تقرير التلفزيون أن العربات التى وصلت أمس لنقل المقاتلين وما لا يقل عن 1500 من أفراد أسرهم أعيدت.
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