تنس طاولة - الأهلي والزمالك يقتسمان المراكز الأولى ببطولة الجمهورية

شهدت منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بشرم الشيخ صراع كبير بين الأهلي والزمالك حيث سيطر الأهلي على منافسات الرجال فيما تفوق الزمالك في منافسات السيدات .

وفاز محمد البيلي لاعب النادي الأهلي لتنس الطاولة بالمركز الأول في بطولة الجمهورية التي انطلقت فعالياتها الخميس الماضي .

وحل البيلي في المركز الاول بعدما تفوق على زميله في الأهلي السيد لاشين صاحب المركز الثاني واحتل لاعب الزمالك احمد صالح المركز الثالث بينما تواجد أحمد نديم لاعب الأهلي في المركز الرابع .

وفي منافسات السيدات سيطر الزمالك على المراكز الثلاثة الأولى عن طريق فرح عبدالعزيز وريم العراقي وآلاء سعد على الترتيب، بيما حلت لاعبة الأهلي عايدة إبراهيم في المركز الرابع .