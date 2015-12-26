مؤتمر صحفي للأهلي الأحد لشرح أزمة الملاعب

يقيم عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي مؤتمرا صحفيا غدا الأحد لشرح أزمة الملاعب التي يعاني منها الفريق.

وكانت مباراة الفريق أمام وادي دجلة قد تم نقلها اليوم من استاد الدفاع الجوي لبتروسبورت قبل ساعات من انطلاقها.

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن النادي وافق على لعب مباراته أمام وادي دجلة مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت.

وكان مسؤولو استاد الدفاع الجوي قد أبدوا رفضهم استضافة اللقاء قبل أن يبلغ اتحاد الكرة الأهلي بإقامة المباراة على بتروسبورت بعد أن حصل وادي دجلة على موافقة الملعب.

وقال عبد الحفيظ لـ FilGoal.com: "نواجه أزمة حقيقية في موضوع الملعب خصوصا أن الأمن يرفض لعبنا على أي ملعب داخل القاهرة باستثناء بتروسبورت".

وكان الأهلي قد طلب أن يخوض مبارياته بالدوري على أحد ملعبي القاهرة أو الدفاع الجوي.

وأضاف مدير الكرة "هذا يضعنا أمام خيار ممكن هو لعب كل مبارياتنا على استاد برج العرب".

وشدد عبد الحفيظ أنه ستتم دراسة تلك الأزمة عقب مباراة اليوم وقبل مباراة أسوان يوم الثلاثاء المقبل.

وعن طريقة تعامل اللاعبين مع الأمر قال: "نحاول أن تجعل اللعيبة تتأقلم مع الأمر وحتى لا يتكرر ما حدث أمام سموحة، فاللاعبين يكرهون اللعب على بتروسبورت".