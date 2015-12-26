أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مؤتمر صحفي للأهلي الأحد لشرح أزمة الملاعب

Google+ Print
مؤتمر صحفي للأهلي الأحد لشرح أزمة الملاعب مؤتمر صحفي للأهلي الأحد لشرح أزمة الملاعب

يقيم عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي مؤتمرا صحفيا غدا الأحد لشرح أزمة الملاعب التي يعاني منها الفريق.

وكانت مباراة الفريق أمام وادي دجلة قد تم نقلها اليوم من استاد الدفاع الجوي لبتروسبورت قبل ساعات من انطلاقها.

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن النادي وافق على لعب مباراته أمام وادي دجلة مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت.

وكان مسؤولو استاد الدفاع الجوي قد أبدوا رفضهم استضافة اللقاء قبل أن يبلغ اتحاد الكرة الأهلي بإقامة المباراة على بتروسبورت بعد أن حصل وادي دجلة على موافقة الملعب.

وقال عبد الحفيظ لـ FilGoal.com: "نواجه أزمة حقيقية في موضوع الملعب خصوصا أن الأمن يرفض لعبنا على أي ملعب داخل القاهرة باستثناء بتروسبورت".

وكان الأهلي قد طلب أن يخوض مبارياته بالدوري على أحد ملعبي القاهرة أو الدفاع الجوي.

وأضاف مدير الكرة "هذا يضعنا أمام خيار ممكن هو لعب كل مبارياتنا على استاد برج العرب".

وشدد عبد الحفيظ أنه ستتم دراسة تلك الأزمة عقب مباراة اليوم وقبل مباراة أسوان يوم الثلاثاء المقبل.

وعن طريقة تعامل اللاعبين مع الأمر قال: "نحاول أن تجعل اللعيبة تتأقلم مع الأمر وحتى لا يتكرر ما حدث أمام سموحة، فاللاعبين يكرهون اللعب على بتروسبورت".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع