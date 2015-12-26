بالصور.. القنصل السودانى بأسوان يفتتح معرض "أعياد الاستقلال" السنوى

افتتحت السفيرة أحلام عبد الجليل، القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، اليوم السبت، يرافقها اللواء محمد عاطف، القائم بأعمال السكرتير العام لمحافظة أسوان، المعرض السنوى الفلكلورى والتراثى للمشغولات اليدوية السودانية، والذى تنظمه القنصلية السودانية بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، على هامش بدء احتفالات القنصلية السودانية بالعيد الـ60 لاستقلال السودان.

وضم المعرض الذى أقيم بقصر ثقافة أسوان، ويستمر لمدة 3 أيام، المشغولات اليدوية من ملابس ومستلزمات البيت السودانى والأسوانى بجانب المنتجات البيئية والزراعية.

وقالت السفيرة أحلام عبد الجليل "إن معرض منتجات تراث وفلكلور المرأة الأسوانية والسودانية يقام بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة، وذلك فى إطار الاحتفال بأعياد استقلال السودان وعيد أسوان القومى، ومساعدة المرأة الأسوانية والسودانية المنتجة، لتسويق منتجاتها، بالإضافة إلى عكس التراث الأسوانى السودانى".



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