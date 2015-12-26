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صور| افتتاح عيادات أمراض «السمع والإتزان» بجامعة جنوب الوادى

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صور| افتتاح عيادات أمراض «السمع والإتزان» بجامعة جنوب الوادى صور| افتتاح عيادات أمراض «السمع والإتزان» بجامعة جنوب الوادى

افتتح الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، عيادات أمراض السمع والاتزان بالمستشفى الجامعى بقنا .

وأكد رئيس  الجامعة، أن هذه العيادات تعد إضافة مهمة وجديدة للمستشفيات الجامعية بقنا وتقدم خدمة للمواطنين فى محافظات قنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر ودول حوض النيل.

من جانبه، قال الدكتور محمد وائل محمد مصطفى، رئيس قسم  أمراض السمع والإتزان، إن القسم يهتم بتشخيص وعلاج وتأهيل حالات ضعف السمع عند الأطفال والكبار، لافتا إلى أنه سيتم قريباً إنشاء وحدة لزراعة القوقعة فى هذه العيادات.

وأشار إلى أن تكلفة الأجهزة الموجودة فى العيادات تبلغ أكثر من نصف مليون جنيه توجه جميعها لخدمة المواطنين فى هذه المحافظات.

حضر الإفتتاح كل من “الدكتور سيد طه نائب، رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود خضارى، نائب رئيس الجامعة، السابق والدكتور حمدى محمد حسين، عميد كلية الطب بقنا، والدكتور كرم مسلم، مدير عام المستشفيات الجامعية”.

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