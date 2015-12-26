تقرير في الجول - ' يوم الصناديق ' .. هدية إنجلترا للعالم في عيد الميلاد

يعتبر "يوم الصناديق" أو "بوكسينج داي" تقليدا قديما في دول التاج البريطاني منذ القرن قبل الماضي حيث كان الأثرياء يأتون بالهدايا والعطايا والجوائز في صناديق إلى الخدم الخاص بهم والعمال في شركاتهم كهدايا بمناسبة عيد الميلاد ولكن في اليوم الذي يليه -26 ديسمبر- حتى أصبحت عادة سنوية للانجليز ومعها انتقلت إلى أن تكون إجازة رسمية.

ولأن بريطانيا تعتبر كرة القدم إحدى هداياها إلى الفقراء في العالم فلم يفت عليها إعطاء الهدايا لهم في عيد الميلاد هم أيضا المشجعين والمتابعين فكانت الهدية هي جولة كاملة تقام يوم "البوكسينج داي" تلعب فيها كل مباريات الجولة في يوم من المتعة والإثارة المتوصلة منذ الظهيرة وحتى المساء.

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وراعى الاتحاد الانجليزي عامل المسافات في مباريات البوكسينج داي ففي هذه الجولة تقام مباريات بين الأندية المحلية من نفس الإقليم وبدون مسافات كبيرة في السفر فكانت النتيجة دائما ديربيات محلية صغيرة كانت أو كبيرة لتقديم المتعة والإثارة إلى المتابعين بدون أن يضطر المشجعين للسفر والإبتعاد عن الأهل والأصحاب في فترة الأعياد فيتجمع الكل لمتابعة الجولة الأكثر إنتظارا كل عام.

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وتعتبر فترة البوكسينج هي الفترة الأكثر إثارة في المنافسة أيضا حيث يقام دائما قبلها أو بعدها بيومين جولة أخرى من جولات الدوري الإنجليزي مما يجعلها ضغطا كبيرا وعملا مضاعفا على كل اللاعبين والمدربين ومن ينجو من أسبوع البوكسينج ينجو لنهاية الموسم أغلب الأوقات.

وكانت الجولة الأشهر في تاريخ جولة البوكسينج داي كانت عام 1963 حيث لُعبت 10 مباريات من أصل 11 في هذا اليوم شهدت خلاله المباريات تسجيل 66 هدف بمعدل 6.6 هدف في المباراة الواحدة وهي الجولة الأغزر أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي سواء بمسماه القديم أو الجديد.

ويعتبر مانشستر يونايتد أكثر الأندية تحقيقا للإنتصارات ليس فقط وسط الأندية المشاركة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولكن في تاريخ الجولة حيث لعب 91 لقاء حقق الفوز في 50 منهم بينما يعتبر وست بروميتش أكثر الأندية الانجليزية ظهورا في هذا اليوم حيث لعب في 99 بوكسينج داي سابق ويعد لقاءه اليوم مع سوانسي ظهوره الـ100.

أما عن لقاءات اليوم التي تقام في إطار الجولة الـ18، ففيها يستضيف ستوك سيتي مانشستر يونايتد في الثالثة إلا ربع قبل أن تقام 7 مباريات في الساعة الخامسة وهي بورنموث وكريستال بالاس، أستون فيلا ووست هام يونايتد، تشيلسي وواتفورد، ليفربول وليستر سيتي، مانشستر سيتي وسندرلاند، سوانسي سيتي ووست بروميتش، وتوتنام ونوريتش.

وفي السابعة والنصف يلاقي نيوكاسل إيفرتون.

وتختتم الجولة في العاشرة إلا ربع بلقاء ساوثامبتون وأرسنال.