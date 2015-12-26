إبراهيموفيتش: مكانة باريس سان جيرمان الحالية تغري الجميع

(إفي): أكد المهاجم السويدي لباريس سان جيرمان الفرنسي، زلاتان إبراهيموفيتش، اليوم الجمعة أنه ساهم في صناعة جزء من تاريخ النادي الباريسي، مؤكدا في الوقت ذاته أن النادي يمتلك مكانة جاذبة للاعبين في الوقت الحالي أكثر من الفترة التي انضم فيها للفريق في عام 2012.

وصرح إبراهيموفيتش في مقابلة تم نشرها على الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت "أشعر بسعادة لانضمامي إلى الفريق منذ بداية مشروعه الرياضي حيث أن مكانة الفريق الآن أصبحت جاذبة أكثر للاعبين. أنا سعيد للغاية كوني أحد أقدم اللاعبين الذين صعدوا بالفريق لأفضل مستوياته".

ويعتقد المهاجم الدولي أنه ساهم في كتابة جزء من تاريخ النادي الباريسي، حيث أنه يعد أهم نجوم الفريق في الوقت الحالي الذين تم انتدابهم بعد انتقال ملكية النادي للمستثمرين القطريين.

وأضاف المهاجم، صاحب الـ34 عاما، "كنت أعلم أنني سأكتب جزءا من تاريخ هذا النادي وسأواصل كتابته. اليوم الذي سأرحل فيه، يمكنني الجلوس والنظر قليلا للوراء، وأقول لنفسي أنني كنت جزءا من تاريخ هذا المشروع الرياضي الكبير".

وانتقل المهاجم الدولي لصفوف الفريق الباريسي قادما من ميلان الإيطالي في عام 2012، حيث كان الفريق حينها يتحسس طريقه وسط كبار القارة الأوروبية.

وحصد إبراهيموفيتش خلال الثلاث مواسم ونصف التي قضاها حتى الآن ثلاثة ألقاب للدوري الفرنسي على التوالي، وقاد النادي ليصبح ضمن أفضل ثمانية أندية على المستوى القاري، في الوقت الذي أحرز فيه اللاعب أكثر من 150 هدفا بقميصه.

وقاد إبرا الفريق في الموسم الحالي لاعتلاء صدارة الدوري الفرنسي منفردا وبفارق 19 نقطة عن أقرب منافسيه بفضل أهدافه الـ15 التي توجته هدافا للمسابقة حتى الآن، فضلا عن التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال حيث سيواجه تشيلسي الإنجليزي، ودور الثمانية بكأس الرابطة الفرنسية حيث سيواجه ليون.

وعلى الصعيد الدولي، أحرز إبرا 6 أهداف، وقاد السويد للتأهل لنهائيات الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا.