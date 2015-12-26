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تقرير - أرسنال اتفق مع بازل على ضم النني

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تقرير - أرسنال اتفق مع بازل على ضم النني تقرير - أرسنال اتفق مع بازل على ضم النني

أشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن أرسنال الإنجليزي قد توصل لاتفاق مع بازل السويسري بشأن ضم المصري محمد النني لاعب الأخير خلال فترة الانتقالات الشتوية.

النني ارتبط اسمه بالانتقال لأرسنال خلال الأيام الماضية وهو ما أكده تقرير ميرور البريطانية.

وأكد التقرير أنه يتبقى فقط الاتفاق مع محمد النني على البنود الشخصية للعقد مع أرسنال حتى تتم الصفقة رسميا مع بداية سوق الانتقالات.

كما أشار إلى أن الصفقة ستكلف أرسنال تقريبا 5 ملايين جنيه إسترليني.

ويعاني أرسنال حاليا في مركز خط الوسط من الإصابات التي ضربت لاعبيه كوكلين وجاك ويلشير وسانتي كازورلا المبتعدين عن الملاعب لفترة طويلة ويحاول تدعيم هذا المركز.

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