عاجل| مصادر أمنية: مقتل الشيعي "حسن شحاتة" في أحداث "أبوالنمرس"

كتب : محمود الجارحي - جيهان عبدالعزيز الأحد 23-06-2013 21:19

الشيخ حسن شحاتة

كشفت تحريات المباحث في واقعة مقتل 3 شيعة، من بينهم الشيخ حسن شحاتة، عن أن 34 شخصًا من الشيعة تجمعوا في أحد منازل منطقة زاوية أبومسلم بقرية أبوالنمرس لإقامة طقوس "سب آل بيت الرسول"، ما دفع أهالي القرية لاقتحام المنزل وإلقاء القبض على أربعة أشخاص واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى مصرع 3 وإصابة آخر.

وأشارت مصادر أمنية لـ"الوطن"، إلى حضور اللواء محمد عبدالجواد مدير أمن الجيزة، ومدير المباحث الجنائية، وعدد من قوات الأمن المركزي، ونشرت المباحث قواتها للسيطرة على الأوضاع بالمنطقة، وتم نقل الشيعة المعتدى عليهم إلى مستشفى الحوامدية.

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