تأجيل محاكمة عهدي فضلي بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة 26 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم السبت برئاسة المستشار حسني الضبع تأجيل نظر جلسات إعادة محاكمة محمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهاني كامل أمين، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسةالسابق، في اتهامهما بالكسب غير المشروع لجلسة 26 ابريل لورود تقرير الخبراء.

جدير بالذكر أن أمر الإحالة في القضية تضمن أن عهدي فضلي وهاني كامل، حصلا على كسب غير مشروع، وكان ذلك بسبب استغلالهما لأعمال وظيفتيهما نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي، بأن استغلال عهدي فضلي سلطات منصبه في تمكين هاني كامل من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد وصدور حكم قضائي ببطلان استمراره في عمله.

ووجهت لهم النيابة العامة تهم استغلال وظيفتيهما في جني ثروات طائلة على نحو يمثل كسبًا غير مشروع حيث حصل عهدي فضلي على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيهًا، فيما حصل هاني كامل على 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها في المؤسسة.