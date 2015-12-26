محلل سياسي: الألغام تعيق تقدم القوات العراقية في معاركها ضد «داعش»



> قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، حمزة مصطفى، إن القوات العراقية تخوض في الوقت الحالي معارك عنيفة داخل مدينة “حوز” ضد داعش، لافتًا إلى أن الأمر بدأ يصعب على القوات العراقية بسبب الألغام المنتشرة بكثرة في حوز بالإضافة إلى المدنيين المحتجزين.

وأوضح “مصطفى”، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامية دينا الوكيل، أن نهاية تحرير الرمادي بأكملها يتوقف على القدرة الهندسية العسكرية على إبطال مفعول الألغام وحماية المدنيين، مشيرًا إلى أن كافة النتائج تشير إلى أن المعركة ستكون في صالح الجيش العراقي خاصة مع منع وصول الإمدادات إلى داعش.

" frameborder="0">