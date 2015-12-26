أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محلل سياسي: الألغام تعيق تقدم القوات العراقية في معاركها ضد «داعش»

Google+ Print
محلل سياسي: الألغام تعيق تقدم القوات العراقية في معاركها ضد «داعش» محلل سياسي: الألغام تعيق تقدم القوات العراقية في معاركها ضد «داعش»


> قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، حمزة مصطفى، إن القوات العراقية تخوض في الوقت الحالي معارك عنيفة داخل مدينة “حوز” ضد داعش، لافتًا إلى أن الأمر بدأ يصعب على القوات العراقية بسبب الألغام المنتشرة بكثرة في حوز بالإضافة إلى المدنيين المحتجزين.

وأوضح “مصطفى”، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “الغد العربي” ، مع الإعلامية دينا الوكيل، أن نهاية تحرير الرمادي بأكملها يتوقف على القدرة الهندسية العسكرية على إبطال مفعول الألغام وحماية المدنيين، مشيرًا إلى أن كافة النتائج تشير إلى أن المعركة ستكون في صالح الجيش العراقي خاصة مع منع وصول الإمدادات إلى داعش.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017