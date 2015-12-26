بالأسماء.. 11 محافظا و5 نواب وزراء يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسى

أدى 11 محافظاً جديدا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، السبت، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، فى حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية.

والمحافظون الجدد هم: المهندس محمد أحمد عبد القادر عبد الظاهر محافظاً للإسكندرية، أحمد حلمى فتحى عبد الحميد الهياتمى محافظاً للسويس، أحمد ضيف محمود محمد صقرمحافظاً للغربية، السيد إبراهيم عبد النبى نصر محافظاً لكفر الشيخ، مجدى فؤاد حجازى على محافظاً لأسوان، عادل محمد إبراهيم يوسف الغضبان محافظاً لبورسعيد، خالد محمد سعيد حسن شحاتة محافظاً للشرقية، محمد كمال سعيد الدالى محافظاً للجيزة، طارق حسن حسانين محمد نصر محافظاً للمنيا، رضا محمد محيى الدين أحمد فرحات محافظا للقليوبية، شريف محمد عبد العزيز حبيب محافظاً لبنى سويف.

كما أدى نواب 5 وزراء اليمين أيضاً، وهم: عصام خميس الحنش نائبا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد الجيوشى حسنين نائبا لوزير التربية والتعليم، والدكتورة مايسة محمد حلمى نائبا لوزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد عادل درويش نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون التطوير الحضرى والعشوائيات، ومحمد نبيل المعداوى نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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