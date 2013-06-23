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الصحة: وفاة الضحية الرابعة لأحداث الشيعة في زاوية "أبومسلم"

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الصحة: وفاة الضحية الرابعة لأحداث الشيعة في زاوية "أبومسلم" الصحة: وفاة الضحية الرابعة لأحداث الشيعة في زاوية "أبومسلم"

كتب : طارق عبد العزيز الأحد 23-06-2013 21:31

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة الحالة الرابعة فى أحداث الشيعة بزاوية أبومسلم التابعة لمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة، فى بيان لها مساء اليوم، إن الحالة الرابعة المصابة والتى كان من المقرر نقلها إلى مستشفى قصر العينى توفت، ليصبح إجمالى المتوفين فى الأحداث 4 حالات، فيما تلقت غرفة العمليات المركزيه بوزارة الصحة عن إصابة شخص آخر بجروح وحروق خطيرة وتم نقله للعلاج بمستشفى قصر العينى.

وتضم قائمة الضحايا حسن شحاتة محمد شحاتة وشحاتة محمد شحاتة وعبد القادر حسنين عمر دادود والرابع مجهول.

وكانت زاوية أبومسلم شهدت حصارا من جانب الجماعات السلفية لزعيم الشيعة بالمنطقة، ما أدى إلى وقوع مصادمات وأعمال عنف أدت لوفاة 4 من الشيعة.

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