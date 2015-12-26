أحمد زويل أحد أبرز مفكرى العالم لعام 2015 فى استفتاء وورلد بوست

أعلنت مدينة زويل، اختيار العالم المصرى الكبير أحمد زويل ضمن قائمة تضم أبرز علماء ومفكرى العالم عام 2015 من خلال مؤسسة وورلد بوست، تقديرًا لإسهاماته العلمية التى أثرت الحياة الإنسانية.

وشملت الاختيارات إضافة إلى زويل، كلا من البابا فرانسيس وآل جور نائب الرئيس الأمريكى الأسبق، والحائز على نوبل فى السلام، وهنرى كيسنجر مستشار الأمن القومى ووزير الخارجية الأمريكى الأسبق، والمفكر ناعوم تشومسكى، وستيفن هوكنج، أحد كبار مفكرى العالم، والباحث فى نظرية أصل الكون، وعالم الاقتصاد الشهير الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستجلتز، والصحفى المعروف توماس فريدمان.

كانت صحيفة الجارديان البريطانية، قد أجرت تحقيقًا مؤخرًا حول المسلمين الذين أسهموا فى بناء أمريكا وجاء زويل فى الصدارة.

ويذكر أن جامعة كالتك بكاليفورنيا تنظم احتفالية كبيرة تتزامن مع ميلاد العالم المصرى أحمد زويل يوم 26 فبراير 2016 بمناسبة مرور 40 عامًا على انضمامه إلى الجامعة والتأثير الذى أحدثه على العلم والمجتمع، وذلك بمشاركة خمسة من أهم العلماء الحائزين على نوبل فى مجالات الطب والاقتصاد والفيزياء والكيمياء للحديث عن إسهامات زويل للبشرية.

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