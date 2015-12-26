مسئول كويتى: مبادرة صباح الأحمد لتنشيط السياحة المصرية تؤكد للعالم أمن مصر

أكد وكيل قطاع الإعلام الخارجى بوزارة الإعلام الكويتية فيصل المتلقم، أن مبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لتنشيط السياحة فى مصر تؤكد للعالم أن مصر بلد آمن دائما.

وقال المتلقم - الذى يرأس وفدا صحافيا من الكويت ممثلا عن وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود خلال جولة بمدينة شرم الشيخ السياحية مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وهيئة تنشيط السياحة المصرية - إن الوفد الكويتى الذى يزور مدينة السلام حاليا بدعوة من الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والسفارة المصرية لدى الكويت جاء للاطلاع على الأوضاع الحالية بها وما تتميز به المدينة السياحية من وئام واستقرار، وأضاف أن الزيارة تؤكد كذلك أن مصر دائما بلد أمن وأمان، وأنها دائما قوية بقيادتها وحكومتها وشعبها وأن الشعوب العربية يد واحدة.

وذكر المتلقم أن المبادرة الكويتية تؤكد وقوف الكويت الدائم مع مصر والعلاقات المتميزة بينهما فى المجالات كافة، وشدد على حرص الكويت على تعزيز التواصل المستمر مع مصر وتقديم الدعم الدائم لها ولشعبها، موضحا أن كل هذه المواقف والمبادرات والزيارات التى تأتى بتوجيهات من القيادة الكويتية تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين، موضحا أننا دائما نقول إن مصر بلد الأمان ليس فقط لها وإنما أمان للأمة العربية وهذا ما عملت عليه مصر فى تاريخها الطويل وأيضا مواقفها القومية العربية.

وقال إن تاريخ العلاقات المصرية ـ الكويتية على المستويين الرسمى والشعبى قديم ومتأصل، مشيرا إلى أن زيارات الكويتيين لبلدهم الثانى مصر ما هى إلا صورة لعراقة هذه العلاقات الطيبة، وذكر أن زيارة مسئولى دول مجلس التعاون الخليجى كذلك ومواطنيها تأتى تأكيدا على دعم دول المجلس لمصر فى كل ما تقوم به من مشاريع حالية ومستقبلية.

وتأتى تلك المبادرة تحت رعاية وزارة الإعلام والسفارة المصرية بالكويت تحت عنوان "مصر أمان" لزيارة مدينة شرم الشيخ، وشارك فيها وفد إعلامى ضم 15صحافيا وإعلاميا يمثلون كبرى المؤسسات الصحافية والإعلامية فى الكويت، بناء على تعليمات القيادات الكويتية لدعم السياحة المصرية.

ورحب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالحضور من أهل الكويت وإعلاميهم وقام بشرح واف للمحافظة وأهم المظاهر السياحية بها، وأن جنوب سيناء تتمتع بجميع أنواع السياحة مثل السياحة الدينية بسانت كاترين، والسياحة الترفيهية فى كل مدن المحافظة، وسياحة الغوص والسياحة الرياضية والسياحة الشاطئية وسياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية.

وأشار إلى زيارة وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود لمدينة شرم الشيخ ودعمه لمهرجان الشباب العربى ومسيرة الشباب العربى التى قادها الوزير إنما هى رسالة بأن شرم الشيخ آمنة، وقدم دعوة لجميع أهالى الكويت من خلال إعلامهم المتواجد، لزيارة شرم الشيخ والاستمتاع بما فيها من جمال ومناظر خلابة، وأشار إلى أن شرم الشيخ ستصبح مدينة مؤتمرات عالمية وتسوق، ودعا لتشجيع الاستثمارات الكويتية داخل المحافظة.

كما قام الوفد بجولة بحرية وشاهدوا التواجد الأمنى بكل طرق المدينة، وأعربوا عن إعجابهم الشديد بالطبيعة فى شرم الشيخ، وانتقدوا ما تروجه بعض وسائل الإعلام عن الأحداث فى مصر، مؤكدين أنها ليس لها تأثير مطلقا على المناطق السياحية فى جنوب سيناء، كما قام الوفد بزيارات لمختلف المناطق فى شرم الشيخ مثل خليج نعمة والمنطقة السياحية والسوهو اسكوير والذى يضم العديد من المطاعم وأماكن الترفيه ومجموعة فنادق، حيث أشاد الوفد بالحالة الأمنية، مؤكدا أنها طبيعية تماما.