"جنايات طنطا" تقضى بالمؤبد على نقيب وأمين شرطة لتعذيبهما مواطنين

قضت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار سعيد صبرى بسجن النقيب أحمد الكفراوى، معاون مباحث اسم أول طنطا، وأمين الشرطة أحمد صالح من قوة المباحث، بالمؤبد غيابيا، وحبسهما سنة أخرى مع الشغل فى واقعة تعذيب مواطنين، هما: إسماعيل عبد الحميد وياسر الملاح، داخل سجن اسم أول طنطا، ما أدى إلى وفاه الأول وإصابة الثانى.

ووجهت لهما هيئة المحكمة تهم ضرب أدى إلى الوفاة وحكم عليهما بالمؤبد، وتهمة استعمال قسوة وتعذيب وحكم عليهما فيها سنة مع الشغل، بإجمالى 26 سنة لكل منهما.

وعلمت اليوم السابع أن الضابط وأمين الشرطة حضرا إلى المحكمة ورفضا حضور الجلسة وأصدرت هيئة المحكمة قرارها.