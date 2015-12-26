مبعوث بوتين يؤكد للسيسى حرص بلاده على التشاور المستمر مع مصر بشأن سوريا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، أليكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للتسوية فى سوريا، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن المبعوث الروسى نقل تحيات الرئيس فلاديمير بوتين للرئيس وتمنياته لمصر بدوام النجاح والاستقرار، مؤكداً على أهمية الدور المصرى فى دفع جهود التسوية فى سوريا وتعزيز فرص الأمن والاستقرار فى المنطقة، ومنوهاً إلى حرص بلاده على التنسيق والتشاور المستمر مع مصر فى ضوء التنامى الملحوظ الذى تشهده العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين فى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس طلب نقل تحياته وتقديره للرئيس بوتين، مشيراً إلى أهمية التواصل المستمر بين مصر وروسيا وتكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدفع العملية السياسية فى سوريا وعدم إهدار المزيد من الوقت من أجل التوصل إلى تسوية سريعة للأزمة تحفظ كيان الدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وتصون وحدة أراضيها.

وأكد الرئيس ترحيب مصر بقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2254، مشيراً إلى حرصها على دعم كافة الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للأزمة السورية وتعزيز مشاركة الأطراف المعتدلة والمجموعات الوطنية فى العملية التفاوضية، بحيث تسفر عن نتائج ملموسة تعبر عن كافة السوريين وتحترم خياراتهم.

كما أكد الرئيس على ضرورة وضع حد للوضع الإنسانى المتأزم فى سوريا وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، فضلاً عن أهمية دعم جهود إعادة الإعمار فور التوصل إلى تسوية سياسية.

وأضاف السفير علاء يوسف أن اللقاء تناول مجمل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على تنظيم داعش، حيث أكد الجانبان رفضهما الكامل للإرهاب بجميع أشكاله وصوره فى المنطقة وضرورة وقف مصادر تمويله وتسليحه، وعدم السماح لأى طرف بتوظيف الأزمة فى سوريا واستغلال الوضع الإقليمى المضطرب من أجل تحقيق مصالح سياسية ضيقة.

واتفق الجانبان كذلك على أن تسوية الأزمة فى سوريا ستقضى على البيئة المواتية لنشاط وتنامى التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، وستؤدى إلى توفير واقع ومستقبل أفضل يلبى طموحات الشعب السورى بمختلف مكوناته.



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