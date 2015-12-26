جنوب السودان يأمر بفتح النيران على مخترقى أجوائه

أصدرت القيادة العسكرية فى جنوب السودان أوامرها لوحدات الدفاع الجوى بفتح النيران على أية طائرة تخترق مجالها الجوى أو تدخله دون علم مسبق من سلطات جوبا.

وجاءت تلك الأوامر القتالية فى أعقاب رصد جنوب السودان لخروقات من طائرات أجنبية ومروحيات تقوم بإلقاء عتاد وسلاح لمقاتلى قوات التمرد التى وضعت أنشطتها جنوب السودان فى دائرة حرب أهلية منذ العام 2013 بعد عامين فقط على ميلادها وهو ما نتج عنه نزوح و تشريد نحو مليونين من أبناء هذا البلد الذى يعد أحدث دولة أفريقية.

كما داهمت قوات جيش جنوب السودان عددا من مناطق الأحراش و دمرت مهابط جوية كانت تستخدم فى هبوط وإقلاع طائرات صغيرة مجهولة المصدر تقدم دعما للمتمردين.

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