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مسؤول عراقى :مقتل 20 عنصرا من داعش فى اشتباكات مع قوات الأمن

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مسؤول عراقى :مقتل 20 عنصرا من داعش فى اشتباكات مع قوات الأمن مسؤول عراقى :مقتل 20 عنصرا من داعش فى اشتباكات مع قوات الأمن
أعلن المتحدث باسم شرطة محافظة الأنبار العراقية العقيد ياسر الدليمى اليوم السبت مقتل 20 عنصرا من داعش فى اشتباكات عنيفة بعد دخول القوات الأمنية لمنطقة الحوز التى تضم المجمع الحكومى بالرمادي.

وقال الدليمى لوكالة الانباء الالمانية (د. ب.أ) أن "اشتباكات عنيفة تدور بين قواتنا الأمنية وداعش قرب المجمع " مشيرا إلى أن " القوات الأمنية المشكلة من أفواج شرطة الأنبار وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش والحشد العشائرى تمكنوا من التوغل الى داخل منطقة الحوز التى تضم المجمع الحكومى وسط الرمادي ".

وأضاف قائلا " عناصر التنظيم يتواجدون فى مراكز متفرقة من منطقة الحوز وفى أماكن مفخخة نعمل جاهدين على الدخول إليهم وطردهم منها "، مؤكدا " مقتل 20 عنصرا منهم وإلحاق خسائر مادية بهم".
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