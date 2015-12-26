عودة 74 شاحنة بضائع مصرية من ليبيا عبر منفذ السلوم

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى إجراءات عودة 74 شاحنة بضائع مصرية، من الجانب الليبى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى بيان صحفى اليوم السبت، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البرى، رصدت إنهاء إجراءات عودة 74 شاحنات مصرية، من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية، حفاظا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وقال مدير أمن مطروح، إنه تم التنبيه على كل الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كل الأجهزة الأمنية بالمنفذ.