مصادر: محافظ الأقصر يباشر عمله ولم يتلقَ أى معلومات عن تغييرات بالمحافظة

كشفت مصادر مسئولة بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، أن محمد بدر محافظ الأقصر يباشر عمله دون توقف، حيث إنه لم يتلقَ حتى الآن أى معلومات حول تغييرات محتملة فى حركة المحافظين مثلما حدث مع محافظ الشرقية وغيره، ومازالت ماكينة العمل اليومى تسير بصورة طبيعية بالمحافظة.

وأضاف المصدر أن محمد بدر محافظ الأقصر تواجد داخل مكتبه حتى الفجر يناقش أزمات ومشاكل المواطنين، والتقى بعدد كبير من المسئوين والقيادات لبحث عدد من المشروعات التى تسير المحافظة فى إنهائها خلال الفترة المقبلة، ولم تصله أى مكالمات من مجلس الوزراء أو وزارة التنمية المحلية حول حركة المحافظين.

وكان قد رصد تقرير مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية، أهم أحداث وإنجازات عام 2015 بمحافظة الأقصر،وجاء به، قيام المحافظ الدكتور محمد بدر بعدد 760 جولة ميدانية فى أنحاء مراكز ومدن وقرى المحافظة، واستقبل المحافظ فى مكتبه 3737 مواطنا ومواطنة لسماع مشاكلهم، وتم حل مشكلة 3511 مواطنا ومواطنة، وبقى تحت الدراسة 226 مشكلة، بخلاف آلاف المواطنين الذين التقاهم المحافظ فى اليوم المفتوح الذى يعقد كل اثني ، وقام المحافظ بنقله من ديوان المحافظة ليعقد بالقرى والمدن كافة.

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