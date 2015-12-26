انفصال 6 عربات من قطار محمل بالسولار بمحطة سكك حديد العسيرات بسوهاج

انفصلت 6 عربات ‏صهريج "سولار" من القطار رقم 1528 "القاهرة نجع حمادى" دون حدوث أى خسائر، أو توقف لحركة سير القطارات .

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بانفصال عدد "6" عربات ‏صهريج "سولار".

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد علاء عبدالمجيد مساعد مدير شرطة النقل والمواصلات لجنوب الصعيد، انفصال "6" عربات ‏صهريج "سولار" من القطار رقم 1528 "القاهرة نجع حمادى" وأنه أثناء دخول القطار "المشار إليه" مشحون بوقود السولار داخل "25" عربة لمحطة سكة حديد ‏العسيرات انفصلت منها "6" عربات من نهاية تشكيل القطار وتوقف بالمحطة، واستأنف الجزء الأمامى المسير تجاه نجع حمادى، وتم ضم الإمداد وسحب العربات واستأنف القطار البديل المسير تجاه نجع حمادى، ولم ينتج عن ذلك تأخير بحركة سير باقى القطارات.

تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 2963 إدارى مركز العسيرات لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة .