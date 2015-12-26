أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انفصال 6 عربات من قطار محمل بالسولار بمحطة سكك حديد العسيرات بسوهاج

Google+ Print
انفصال 6 عربات من قطار محمل بالسولار بمحطة سكك حديد العسيرات بسوهاج انفصال 6 عربات من قطار محمل بالسولار بمحطة سكك حديد العسيرات بسوهاج
انفصلت 6 عربات ‏صهريج "سولار" من القطار رقم 1528 "القاهرة نجع حمادى" دون حدوث أى خسائر، أو توقف لحركة سير القطارات .

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بانفصال عدد "6" عربات ‏صهريج "سولار".

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد علاء عبدالمجيد مساعد مدير شرطة النقل والمواصلات لجنوب الصعيد، انفصال "6" عربات ‏صهريج "سولار" من القطار رقم 1528 "القاهرة نجع حمادى" وأنه أثناء دخول القطار "المشار إليه" مشحون بوقود السولار داخل "25" عربة لمحطة سكة حديد ‏العسيرات انفصلت منها "6" عربات من نهاية تشكيل القطار وتوقف بالمحطة، واستأنف الجزء الأمامى المسير تجاه نجع حمادى، وتم ضم الإمداد وسحب العربات واستأنف القطار البديل المسير تجاه نجع حمادى، ولم ينتج عن ذلك تأخير بحركة سير باقى القطارات.

تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 2963 إدارى مركز العسيرات لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365