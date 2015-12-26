وصول 275 سائحا لميناء الغردقة

استقبل ميناء الغردقة اليوم السفينة السياحية بيرلين وعلى متنها 275 سائحا من مختلف الجنسيات و169 طاقم، وذلك لزيارة المعالم السياحية ومتحف الأحياء المائية بخليج السويس والتمتع بالرياضات المائية، وذلك فى إطار جولات السفينة السياحية بموانئ البحر الأحمر.

وشدد اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مدير الميناء بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات.

وقد تم استقبال السائحين بصالات الوصول الجديدة لإنهاء إجراءات التفتيش والجوازات وتم نقلهم بأتوبيسات مكيفة برفقة سيارات شرطة السياحة لاستكمال جولاتهم بالمدينة.

يأتى ذلك فى إطار زيادة عدد الرحلات السياحية البحرية لموانئ البحر الأحمر خلال أعياد رأس السنة.