"الصحة": جثث الشيعة الأربعة في مشرحة الحوامدية تحت تصرف النيابة

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 56 دقيقة
أكد الدكتور يحيى موسى، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن جثث الشيعة الأربعة ما زالت في مشرحة مستشفى الحوامدية، ولا زالت تحت تصرف النيابة.
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