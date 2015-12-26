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ماجد القلعى: أحمد موسى «حكاية لوحده».. ويذكرنى بالثورجية أيام جمال عبد الناصر

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ماجد القلعى: أحمد موسى «حكاية لوحده».. ويذكرنى بالثورجية أيام جمال عبد الناصر ماجد القلعى: أحمد موسى «حكاية لوحده».. ويذكرنى بالثورجية أيام جمال عبد الناصر

كتبت: إ نجي لطفي

قال الفنان ماجد القلعى ، إنه يقدم برنامج جديد كوميدي ينتقد فيه أداء مذيعي التوك شوك، مضيفا أن الإعلامى أحمد موسى “حكاية لوحده” ويذكره بالثورجية أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأضاف القلعى خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة 360″ المذاع على شاشة “القاهرة والناس” أن بعض القنوات رفضت انتاج برنامج خاص به يقوم بتقليد مقدمى برامج التوك شو والبعض طالب بحذف الجزء الخاص بالمذيعين العاملين بنفس القناة.

وتابع: “العديد من القنوات خايفة تنتج برنامجى ،مضيفا أن الطبلة اتكسرت” اقصد بها الضوضاء الاعلامية وليس التطبيل.

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