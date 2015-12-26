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خبر في الجول – دجلة رفض برج العرب.. ومبارياته على الدفاع الجوي إلا أمام الأهلي والزمالك

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خبر في الجول – دجلة رفض برج العرب.. ومبارياته على الدفاع الجوي إلا أمام الأهلي والزمالك خبر في الجول – دجلة رفض برج العرب.. ومبارياته على الدفاع الجوي إلا أمام الأهلي والزمالك

علم FilGoal.com أن نادي وادي دجلة رفض لعب مباراته أمام الأهلي على استاد برج العرب وفضل إقامتها على ملعب بتروسبورت.

وحصل دجلة على موافقة مسؤولي بتروسبورت من أجل إقامة المباراة عليه.

وكان اتحاد الكرة قد أبلغ الأهلي بإقامة المباراة على استاد بتروسبورت بعد رفض مسؤولو استاد الدفاع الجوي على إقامة المباراة المقررة في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم السبت.

وأبلغت الأمانة العامة للقوات المسلحة نادي وادي دجلة بإمكانية إقامة لقاءات الفريق في الدوري الممتاز على الدفاع الجوي ما عدا مباريات الأهلي والزمالك.

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة قد صرح أن استاد الدفاع الجوي أبدى تحفظه على استضافة مباراة وادي دجلة والأهلي ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدوري العام.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يحدث لغط حول ملعب مباراة طرفها الأهلي بعد مشكلة مباراة حرس الحدود.

وكان الأهلي قد رفض اللعب على ملعب بتروسبورت واختار ملعبي القاهرة والدفاع الجوي للعب عليهما إلا أن مباراة حرس الحدود أقيمت في النهاية على ملعب برج العرب بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة.

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