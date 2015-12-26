أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي لـ في الجول: وافقنا على خوض لقاء دجلة على بتروسبورت ' رغم كره اللاعبين له ' .. ونعاني من أزمة حقيقية

Google+ Print
الأهلي لـ في الجول: وافقنا على خوض لقاء دجلة على بتروسبورت ' رغم كره اللاعبين له ' .. ونعاني من أزمة حقيقية الأهلي لـ في الجول: وافقنا على خوض لقاء دجلة على بتروسبورت ' رغم كره اللاعبين له ' .. ونعاني من أزمة حقيقية

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن النادي وافق على لعب مباراته أمام وادي دجلة مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت.

وكان مسؤولو استاد الدفاع الجوي قد أبدوا رفضهم استضافة اللقاء قبل أن يبلغ اتحاد الكرة الأهلي بإقامة المباراة على بتروسبورت بعد أن .

حصل وادي دجلة على موافقة الملعبوقال عبد الحفيظ لـ FilGoal.com: "نواجه أزمة حقيقية في موضوع الملعب خصوصا أن الأمن يرفض لعبنا على أي ملعب داخل القاهرة باستثناء بتروسبورت".

وكان الأهلي قد طلب أن يخوض مبارياته بالدوري على أحد ملعبي القاهرة أو الدفاع الجوي.

وأضاف مدير الكرة "هذا يضعنا أمام خيار ممكن هو لعب كل مبارياتنا على استاد برج العرب".

وشدد عبد الحفيظ أنه ستتم دراسة تلك الأزمة عقب مباراة اليوم وقبل مباراة أسوان يوم الثلاثاء المقبل.

وعن طريقة تعامل اللاعبين مع الأمر قال: "نحاول أن تجعل اللعيبة تتأقلم مع الأمر وحتى لا يتكرر ما حدث أمام سموحة، فاللاعبين يكرهون اللعب على بتروسبورت".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع