تكريم أفضل 10 مستشفيات على مستوى الجمهورية فى نشر الوعى الصحى

أقامت الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة مؤتمراً حول دور وأهمية الصيدلة الإكلينيكية فى المستشفيات.

وعلى هامش المؤتمر تم تكريم أفضل 10 مستشفيات من بين 26 مستشفى على مستوى الجمهورية فى نشر الوعى الصحى بين المرضى فيما يتعلق بتناول الأدوية.

وأكد الدكتور هانى راشد مدير مستشفى الهرم فى تصريح خاص "لليوم السابع"، أنه تم اختيار مستشفى الهرم ضمن أفضل 10 مستشفيات تهدف إلى رفع مستوى التثقيف الصحى للمرضى وزيادة الوعى الصحى لديهم بالإضافة إلى توفير الأمان الطبى للمرضى ومساعدتهم على الالتزام بأخذ الدواء فى المواعيد المحددة وبطريقة صحيحة مع وضع آلية لتخفيف الآثار الجانبية المتوقعة من الدواء وأقيم المؤتمر بالمعهد القومى للتدريب.

وأضاف راشد أن المستشفى تسعى دائما لتوفير الراحة للمرضى، ولهذا وفرنا فرص التدريب لطلاب وخريجى كليات الصيدلية قسم الصيدلة الإكلينيكية، وذلك للتدريب على جميع النصائح التى يحتاجها المريض للتعامل مع الدواء والمرض.

وأكد مدير مستشفى الهرم، أن وزارة الصحة تسعى لتدعيم الصيدلة الإكلينيكية، وإتاحة فرص التدريب فى جميع المستشفيات، لرفع مستوى التثقيف الصحى للمرضى وزيادة للوعى الصحى بالإضافة إلى توفير الأمان الطبى للمرضى.

والجدير بالذكر أن الصيدلة الإكلينيكية هى التشخيص الدوائى وطرق تعامل المريض مع الدواء، والتعرف على النصائح لتجنب التعرض للأعراض الجانبية والتفاعل بين الأدوية، ومساعدة المرضى على الالتزام بأخذ الدواء فى المواعيد المحددة وبطريقة صحيحة مع وضع آلية لتخفيف الآثار الجانبية المتوقعة من الدواء.



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مدير مستشفى الهرم الدكتور هانى راشد مع فريق الصيدلة الإكلينيكة



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مدير مستشفى الهرم أثناء تسلمه الجائزة.