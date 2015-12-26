أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى: سننظر فى مطالب أبناء الجالية الليبية بمصر بعين الاعتبار

Google+ Print
السيسى: سننظر فى مطالب أبناء الجالية الليبية بمصر بعين الاعتبار السيسى: سننظر فى مطالب أبناء الجالية الليبية بمصر بعين الاعتبار
اِستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، السبت، فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

وتطرق رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية إلى أوضاع الجالية الليبية فى ، حيث أكد الرئيس أنه سيتم النظر فى مطالب أبناء الجالية الليبية فى مصر بعين الاعتبار بهدف زيادة تيسير إقامتهم بالمحروسة، وبما يتناسب مع علاقات الأخوة، والمودة، التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وعن قرار مجلس الأمن الداعم للاتفاق السياسى وحكومة التوافق الذى صدر بالإجماع يوم 23 ديسمبر الجارى، أشار الرئيس السيسى إلى أن مصر ستواصل تقديم مساعدتها لليبيا دفاعاً عن مصالحها واستقرارها ووحدة أراضيها، ولا سيما مع بدء عضوية مصر غير الدائمة فى مجلس الأمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا