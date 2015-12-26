السيسى: سننظر فى مطالب أبناء الجالية الليبية بمصر بعين الاعتبار

اِستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، السبت، فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

وتطرق رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية إلى أوضاع الجالية الليبية فى مصر، حيث أكد الرئيس أنه سيتم النظر فى مطالب أبناء الجالية الليبية فى مصر بعين الاعتبار بهدف زيادة تيسير إقامتهم بالمحروسة، وبما يتناسب مع علاقات الأخوة، والمودة، التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وعن قرار مجلس الأمن الداعم للاتفاق السياسى وحكومة التوافق الذى صدر بالإجماع يوم 23 ديسمبر الجارى، أشار الرئيس السيسى إلى أن مصر ستواصل تقديم مساعدتها لليبيا دفاعاً عن مصالحها واستقرارها ووحدة أراضيها، ولا سيما مع بدء عضوية مصر غير الدائمة فى مجلس الأمن.