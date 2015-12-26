مران الأهلي – الشيخ يغيب بسبب الإمتحانات

تغيب احمد الشيخ لاعب النادي الأهلي عن المشاركة في تدريبات المستبعدين من مباراة وادي دجلة مساء اليوم السبت ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري .

وحصل اللاعب على إذن من الجهاز الفني بالتدرب منفردا في الحادية عشر صباحا بسبب ارتباطه بأداء الإمتحانات .

وكان جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق قد استبعد الشيخ من قائمة مباراة وادي دجلة .

كما استبعد المدرب البرتغالي سعد سمير وأحمد عبد الظاهر وجون أنطوي ومحمد حمدى زكي ومحمد حمدي وشريف حازم ومحمد هاني ومسعد عوض.

تعرف على قائمة الأهلي لمباراة دجلة من هنا

ولم يشارك اللاعب القادم من مصر المقاصة مطلع هذا الموسم في أي لقاء رسمي مع الأهلي حتى الآن.