السفير المصري بموسكو يصل.. ومدير «إير فلوت» الروسية يغادر القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، الدكتور محمد البدرى سفير مصر لدى روسيا، قادما من موسكو عن طريق الأردن لتوقف الرحلات المباشرة بين البلدين منذ سقوط الطائرة الروسية بوسط سيناء 31 أكتوبر الماضى.

وقالت مصادر أمنية بالمطار إنه يشارك البدري، خلال زيارته، فى فعاليات زيارة الكسندر لافرينتييف، مبعوث الرئيس الروسى الخاص بشأن سوريا، الذى وصل، مساء أمس الجمعة، قادما بطائرة خاصة من تل أبيب فى إطار جولته بالمنطقة، حيث يلتقى مع عدد من كبار المسئولين المصريين لبحث آخر تطورات الأزمة السورية على ضوء قرار مجلس الأمن الأخير وقبل إجراء مباحثات مباشرة بين النظام والمعارضة السورية برعاية الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسى للأزمة السورية .

وأضافت المصادر أن سيرجي نيكوزوف مدير خطوط “اير فلوت” غادر مطار القاهرة متجها الي الاْردن علي الطائرة المصرية المتجهة إلي عمان.