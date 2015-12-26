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فيديو - الحضري والأهلي.. من يكسر الهدنة؟

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فيديو - الحضري والأهلي.. من يكسر الهدنة؟ فيديو - الحضري والأهلي.. من يكسر الهدنة؟

كان عنصرا أساسيا في عهد ذهبي سحق فيه المارد الأحمر جميع المنافسين ليتربع على عرش القارة السمراء لكنه قرر فجأة الرحيل من أضيق باب.

إنه الأسطورة عصام الحضري.

تتجدد المواجهة، الحضري بثوب جديد يواجه الأهلي السبت في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يتذكر مرة أخرى "السد العالي" الأيام الخوالى التي قضاها حاميا لعرين البيت الأحمر حين ينزل أرض الملعب ويرى في الجهة المقابلة ذلك القميص الذي دافع عن ألوانه.

ستكون مباراة وادي دجلة والأهلي هي الرابعة للحضري في مواجهة الفريق الأحمر بعدما رحل عنه عام 2008.

الثلاث مواجهات السابقة جميعها كانت في الدوري وكلها انتهت بالتعادل.

ويأمل الحضري أن يكسر تلك الهدنة بينه وبين الأهلي وأن ينتفض دجلة من نتائجه السلبية في المسابقة المصرية إذ تلقى الهزيمة مؤخرا أمام المصري وسموحة.

الإسماعيلي

مباريات صاحب الـ42 عاما السابقة أمام الأهلي جميعها كانت مع الإسماعيلي، فالآن قميصه الأصفر يزينه شعار وادي دجلة.

اللقاء الأول كان موسم 2009-2010 وانتهى بالتعادل 1-1 بعدما أدرك مصطفى شبيطة لاعب بتروجيت الحالي التعادل للأهلي عقب تقدم أحمد صديق من ركلة جزاء.

وفي الموسم الماضي مع الدراويش على ملعب الجونة تعادل ذهابا بدون أهداف وإيابا بهدف لمثله ولم يستطع مرة أخرى الحفاظ على التقدم حين سجل سعد سمير في مرماه بالخطأ وعدل مؤمن زكريا من ركلة جزاء.

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