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محافظ المنيا عن حركة المحافظين المرتقبة : «أنا ماشي»

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محافظ المنيا عن حركة المحافظين المرتقبة : «أنا ماشي» محافظ المنيا عن حركة المحافظين المرتقبة : «أنا ماشي»

محافظ المنيا – اللواء صلاح زيادة

علق اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا،علي حركة المحافظين المرتقبة وتواتر معلومات عن تلقي بعض المحافظين تعليمات بعدم ذهابهم إلى مكاتبهم اليوم السبت، قائلا: “أنا ماشي”.

وقال زيادة في تصريحات له منذ قليل: “أتمنى كل التوفيق والنجاح للمحافظ الجديد، وأدعو جموع الشعب المصري بأن يتكاتفوا خلف قيادتهم السياسية لتفويت الفرصة على المغرضين والذين يتأمرون علي الوطن الغالي”.

وأضاف، أن القادم سيكون أفضل بمشيئة الله، وأن ستظل دول كبيره لها ثقلها في العالم والمنطقة وستظل في حفظ الله ورعايته، كما وجه رساله ألي أهالي المحافظة بأن يكونوا علي قلب رجل واحد، وأن يجتهدوا من أجل رفعة هذا الوطن وتقدمه.

يذكر أن اللواء صلاح زيادة تولى مسئولية المحافظة عقب إندلاع ثورة 30 يونيو، خلفًا للمحافظ الإخواني الدكتور مصطفي كامل عيسي، ورغم عدة انتقادات وجهها البعض للأول بوجود كم من المشاكل بالمحافظة .

ومن المقرر أن يؤدي المحافظين الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيس بقصر الاتحادية بعد قليل.

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