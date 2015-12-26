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النيابة تحقق فى انهيار عقار كرموز وتسببه فى مصرع وإصابة 3

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النيابة تحقق فى انهيار عقار كرموز وتسببه فى مصرع وإصابة 3 النيابة تحقق فى انهيار عقار كرموز وتسببه فى مصرع وإصابة 3
بدأت نيابة الإسكندرية صباح اليوم التحقيق فى واقعة انهيار عقار بكرموز غرب الإسكندرية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة طلب ملف العقار من الحى.

تلقى اللواء نادر الجنيدى مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم كرموز بانهيار جزء من العقار رقم 11 شارع المحاميد.

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 150 مترا تقريباً "بناء قديم- حوائط حاملة وأسقف خشبية" ملك عائشة م م مكون من ثلاثة طوابق بكل طابق شقة "خالى" من السكان عدا شقة الطابق الثانى، وانهيار الجزء القبلى من العقار بالكامل حتى سطح الأرض "دون تأثير على العقارات المجاورة ".

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثة "محمد .ع " - 51 سنة كهربائى من تحت الأنقاض وكل من ، "فتحية .م "- 77 سنة ربة منزل ، و حفيدها "محمد .ك "- 21 سنة عامل، و تبين إصابتهما باشتباه كسور وكدمات وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

تم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب، وأفاد مهندس الحى بأن العقار صادر له قرار من الحى بالإزالة، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة الإسعاف والمصابين للمستشفى الرئيسى الجامعى للعلاج ، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة كرموز.

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مصر 365