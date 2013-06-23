عميد بالأمن المركزي: مصنع أشمون متعاقد لتوريد 20 ألف قطعة "أفارول" لنا

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 21 دقيقة

أكد العميد مجدي سعيد، بقوات الأمن المركزي، صحة التعاقد مع مصنع قرية صراوة بمدينة أشمون لتصنيع نحو 20 ألف قطعة "أفارول" أسود لقوات الأمن المركزي بموجب عقد توريد رسمي.

كان اللواء أحمد عبدالرحمن، مدير أمن المنوفية، تلقى بلاغا من الرائد نصر القارح، رئيس مباحث أشمون، بتلقيه بلاغا بوجود مصنع لتصنيع الملابس العسكرية الخاصة بوزارة الداخلية بقرية صراوة بمركز أشمون، وبالانتقال والفحص تبين للعميد جمال شكر، مدير البحث الجنائي، أن المصنع عبارة عن شقة مستاجرة بأحد العقارات بالقرية، وبداخلها 10 ماكينات حياكة و210 أفارولات سوداء خاصة بالأمن المركزي وعدد من الأتواب السوداء وتوب مجهز للتصنيع، وبسؤال مستأجر الشقة أكد أنه يقوم بتصنيع ملابس الأمن المركزي الأفارول الأسود لصالح شركة للغزل والنسيج بشبرا الخيمة لتوريدها لصندوق الولاء للأمن المركزي، وأنهم في طريقهم لاستخراج تراخيص للمنشأة كمصنع، وأنهم متعاقدون بعقد رسمي لتوريد 20 ألف قطعة أفارول لحساب الصندوق، وتم تقديم أمر توريد أصناف صادر من الصندوق لصالح الشركة، وبالاتصال بالعميد مجدي سعيد أكد صحة التعاقد، وتم تحرير محضر رقم 5664 إداري أشمون وباشرت النيابة التحقيق.