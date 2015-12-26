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رفع محاكمة متهمى أنصار بيت المقدس لإصدار القرار

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رفع محاكمة متهمى أنصار بيت المقدس لإصدار القرار رفع محاكمة متهمى أنصار بيت المقدس لإصدار القرار
رفعت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى ، لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة ، لإصدار القرار ، عقب الانتهاء من سماع شهود الاثبات من ضباط الأمن الوطنى والمقرر سماعهم بجلسة اليوم ، والذين حظرت المحكمة نشر أقوال شهود الإثبات أمن قطاع الأمن الوطنى فى جلسة اليوم، فضلًا عن منع تصويره كذلك بأى شكل .

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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مصر 365