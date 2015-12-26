صور| عادل الغضبان محافظا لبورسعيد خلفا لـ«نصر الدين»

أكدت مصادر بديوان محافظة بورسعيد، تعيين اللواء عادل الغضبان محافظا لبورسعيد، خلفًا للواء مجدي نصر الدين.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ« وكالة ona»، أنه من المقرر أن يؤدي اللواءعادل الغضبان اليوم بأداء اليمين في قصر الاتحادية بعد قليل مع محافظين آخرين .

كان اللواء عادل الغضبان، قد شغل منصب الحاكم العسكري لبورسعيد عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011 ثم اسند اليه منصب تأمين المجري الملاحي لقناة السويس عقب محاولة استهداف أحد السفن العابرة للقناة، وأشرف على إنشاء السور العازل لضفتي للقناة من بورسعيد الي السويس، ثم تولى منصب المستشار الأمني لهيئة قناة السويس قبل تكليفه لحلف اليمين محافظا لبورسعيد.

تدرج “الغضبان” بسلاح الدفاع الجوي حتى تقلد رئيس أركان الدفاع الجوي.