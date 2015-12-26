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انفصال 6 عربات من قطار نقل سولار بسوهاج دون تأثر الحركة‎

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انفصال 6 عربات من قطار نقل سولار بسوهاج دون تأثر الحركة‎ انفصال 6 عربات من قطار نقل سولار بسوهاج دون تأثر الحركة‎

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة العسيرات من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بانفصال 6 عربات صهريج سولار من القطار رقم 1528  “القاهرة / نجع حمادي”، دون توقف مسير القطارات.

وانتقل على الفور، مأمور وضباط المركز بالتنسيق وقسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء دخول القطار مشحون بوقود السولار بعدد “25 عربة لمحطة سكة حديد العسيرات انفصل منه 6 عربات من نهاية تشكيل القطار، وتوقف بالمحطة، حيث استأنف الجزء الأمامي المسير تجاه نجع حمادي، وتم ضم الإمداد وسحب العربات، واستأنف القطار البديل المسير تجاه نجع حمادي”.

ولم تتأثر حركة سير باقي القطارات جراء الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2963 إداري مركز العسيرات لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.

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