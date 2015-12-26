حريق بسيارة ميكروباص في سوهاج‎ دون إصابات

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بسيارة ميكروباص بناحية “باصونة” التابعة للمركز.

على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بالسيارة رقم هـ ع أ 1942 ملك محمد أبو زيد هاشم وعمره 44 عاما، سائق، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد.

وانحصرت التلفيات في احتراق السيارة المشار إليها بسؤال المذكور اتهم زوج شقيقته موسي أحمد عبد المجيد حسانين سن 56 مراقب بمديرية الصحة وله محل إقامة آخر دائرة قسم أول سوهاج؛ بسبب خلافات أسرية بينهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5620 إداري المركز لسنة 2015، وجار العرض علي النيابة العامة.