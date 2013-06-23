يسري حماد يستنكر مقتل شيعة "أبوالنمرس": الإسلام يرفض العنف

نائب رئيس حزب "الوطن": المذهب الشيعي مرفوض بمصر.. ويجب نشر المنهج السني الصحيح

كتب : أحمد العميد منذ 18 دقيقة

استنكر الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، حادث مقتل 4 من الشيعة في واقعة التعدي على منزل للشيعة في قرية أبوالنمرس مساء اليوم، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي يرفض العنف ويحث على الدعوة بالحسنى.

وقال حماد، في تصريح لـ"الوطن"، إن المنهج الشيعي مرفوض ويجب مواجهته بشدة في مصر بلد الأزهر التي تعد قلعة حصينة، تحول دون نشر المذهب الشيعي، مشيرًا إلى أن الطريقة المثلى لمواجهة المد الشيعي في ظل تناميه في دول كثيرة، هو نشر المنهج الصحيح لأهل السنة والجماعة وتعليم الناس الفرق بينها وبين المناهج الباطلة أو المنحرفة، مؤكدا أن ذلك هو أكبر تحصين للمنهج السني في مصر.

ورفض نائب رئيس الوطن السلفي، التعدي بالقتل على الشيعة في مصر، وأن يجعل الشخص من نفسه حكما ويعاقب الخارجين عن منهجه، لافتا إلى أن مصر دولة بها مؤسسات تخول لها التصرف في مثل تلك الأمور، وأن مؤسسة قضائية وأمنية لها الحق في إصدار الأحكام وعقاب من تثبت إدانته بازدراء الأديان، مشيرا إلى أنه طرح في وقت سابق فكرة وضع بنود في الدستور المصري لتقنين هذه الخلافات المذهبية، لكن لم يتم وضعه.

إيران تقدم إغراءات ومنح للشباب لنشر المذهب الشيعي

من ناحية أخرى، تطرق حماد إلى أن إيران تقود نشر المذهب الشيعي في البلدان العربية والمجاورة، قائلا: "إيران تقدم إغراءات سخية للشباب من منح دراسية، والالتحاق بالجامعات والدراسة في الخارج، من أجل نشر مذهبهم، فهم دولة قائمة على نشر المذهب الشيعي، وهم يحاولون الآن اختراق مصر بلد الأزهر"، لافتا إلى أن إيران حققت نجاحات في نشر المذهب الشيعي في العراق والبحرين والدول المجاورة لها، ولم يبقَ لها سوى اختراق مصر ونشر مذهبها.

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