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«النقل» : إنشاء طريق وادي النطرون العلمين على أحدث الموصفات العالمية

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«النقل» : إنشاء طريق وادي النطرون العلمين على أحدث الموصفات العالمية «النقل» : إنشاء طريق وادي النطرون العلمين على أحدث الموصفات العالمية

وزير النقل – الدكتور سعد الجيوشي

صرح أحمد ابراهيم المتحدث باسم وزارة النقل إن د. سعد الجيوشي وزير النقل قام صباح اليوم السبت بتفقد طريق وادى النطرون – العلمين لمتابعة معدلات التنفيذ وقد شدد الجيوشي على تسليمه في موعده الشهر القادم .

ومن جانبه قال اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري أن الطريق يبلغ طوله 135 كيلومترا، وتكلفته الإجمالية 1.920 مليار جنيه، وهو مقسم على ثلاث قطاعات تشمل رفع كفاءة الطريق الحالي وتوسعته بعمل حارة إضافية.

وأضاف إبراهيم ان وزير النقل أكد على أهمية هذا المشروع الذي سيساهم في زيادة حركة التجارة البرية بين وليبيا وأيضا خدمة السياحة الداخلية بين القاهرة والساحل الشمالي والتنمية الشاملة في المنطقة وأن تصميمه على احدث المواصفات العالمية بما يضمن قدرة الطريق على مواجهة الأمطار والسيول .

وقد وجه الجيوشي بتكثيف العمل على مدار الساعة وان هناك لجان تفتيش من الوزارة سوف تتابع سير العمل في المشروعات طوال الليل لان التأخير في التنفيذ إهدار للمال العام

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