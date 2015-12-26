قطع المياه غداً عن 3 مناطق بالقاهرة منها التجمع الخامس لمدة 21 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (التجمع الخامس، بعض مناطق التجمع الثالث، جزء من مدينة الرحاب)، وذلك إبتداء من الساعة 10 صباح غداً الأحد، وحتى الساعة 7 من صباح بعد غد الإثنين، نظراً لأعمال التطوير بتقاطع شارع الميثاق، ومدخل التجمع الأول مع الطريق الدائرى، مما يتطلب ضرورة تعديل مسارات خطوط المياه الرئيسية المغذية لمدينة القاهرة الجديدة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن شركات المياه على مستوى الجمهورية، تقوم بأعمال الصيانة والإحلال والتجديد المختلفة، بالمحطات والشبكات فى فترة الشتاء، ولذا نُضطر إلى قطع المياه عن بعض المناطق التى تجرى بها هذه الأعمال، مشيراً إلى أنه يتم الإعلان عن قطع المياه قبل التنفيذ، حتى يأخد المواطنون احتياطاتهم، موضحاً أنه يتم توفير المياه اللازمة لهم حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة.