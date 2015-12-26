«جيش الإسلام» ينسحب من الهيئة العليا للمفاوضات بعد مقتل علوش

أعلن، ما يسمى بـ”جيش الإسلام”، السبت، إنسحابه من “الهيئة العليا للمفوضات”، المنبثقة عن مؤتمر الرياض بعد استهداف مقاتلات، أمس الجمعة، لإجتماع ضم قيادة التنظيم في ريف دمشق.

ورفض التنظيم المتشدد الدخول في أي مفاوضات مع الحكومة السورية، وتعهد برد عنيف داخل دمشق، التي أعلنتها السلطات السورية منطقة عسكرية.

وكانت طائرات حربية، يعتقد بأنها سورية، قصفت، الجمعة، مقراً عسكرياً، كان يتواجد فيه قائد، ما يسمى، “جيش الإسلام” وعدد من المسئولين، بينهم الناطق الرسمي باسم التنظيم، وذلك في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.