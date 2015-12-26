أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«جيش الإسلام» ينسحب من الهيئة العليا للمفاوضات بعد مقتل علوش

Google+ Print
«جيش الإسلام» ينسحب من الهيئة العليا للمفاوضات بعد مقتل علوش «جيش الإسلام» ينسحب من الهيئة العليا للمفاوضات بعد مقتل علوش

أعلن، ما يسمى بـ”جيش الإسلام”، السبت، إنسحابه من “الهيئة العليا للمفوضات”، المنبثقة عن مؤتمر الرياض بعد استهداف مقاتلات، أمس الجمعة، لإجتماع ضم قيادة التنظيم في ريف دمشق.

ورفض التنظيم المتشدد الدخول في أي مفاوضات مع السورية، وتعهد برد عنيف داخل دمشق، التي أعلنتها السلطات السورية منطقة عسكرية.

وكانت طائرات حربية، يعتقد بأنها سورية، قصفت، الجمعة، مقراً عسكرياً، كان يتواجد فيه قائد، ما يسمى، “جيش الإسلام” وعدد من المسئولين، بينهم الناطق الرسمي باسم التنظيم، وذلك في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى