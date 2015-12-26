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إعادة تشغيل قطار القاهرة – الزقازيق بعد إصلاح آثار انفجار العبوة الناسفة

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إعادة تشغيل قطار القاهرة – الزقازيق بعد إصلاح آثار انفجار العبوة الناسفة إعادة تشغيل قطار القاهرة – الزقازيق بعد إصلاح آثار انفجار العبوة الناسفة

أرشيفية

أكد أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، أنه تم تشغيل خط السكة الحديد بين القاهرة والسويس بعد إصلاحه نتيجة الانفجار الذي تعرض له، صباح اليوم.

وأضاف “إبراهيم” أن الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل الذي يتفقد حاليا طريق وادي النطرون العلمين يتابع الحادث مع هيئة السكة الحديد.

ومن جانبه قال المهندس أحمد حامد رئيس الهيئة، أنه تم جبر 2 فلنكه ووجود حفره بعمق ٣٥ سم وجارى المتابعة والساعة ٩٥٠تاشر من الهندسه تم تركيب قطعية بطول ٧متر وعدد٢ فلنكه بمشتملاتها ولا مانع من مسير القطارات سرعة 8 كم لأول قطار وبعدهاسرعه٣٠ كم لحين اللحام. وتم تدوير القطارات من المحطات المناسبة كالاتي. قطار٣٧٤ من١٤١٧بمحطه مشتول بتاخير ٢س٥٥ق قطار ١٤١٧من قطار ٣٧٤ من محطه انشاص بتاخير١س٤٠ق قطار ٣٧٦من قطار ٣٧٩من محطة شبين القناطر بتاخير٢س١٠ق قطار ٣٧٩من قطار ٣٧٦ بمحطةبلبيس بتاخير ١٠ق قطار ٣٣٢قام من أولاد سيف بتاخير ٣س٥ق قطار ٣٧٧عاد من قطار٣٧٨بتاخير٢٠ق وتم مسير قطار ٣٣٤ طريق الطوالي(الزقازيق بنها القاهره) وتم لغو مسير قطار ٣٧٨ مابين الزقازيق و القاهرة وتم لغو مسير قطار ٣٨١ ما بين القاهرة و الزقازيق.

واضاف حامد أنه في تمام الساعة 10 صباحا تم إصلاح المنطقة التى وقع بها اﻻنفجار وانتظام حركة مسير القطارات على خط الزقازيق / القاهرة بتأخير 7 قطارات متوسط تأخير ساعة ونصف.

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