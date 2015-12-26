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ضبط 55 كيلو كبدة ودواجن مجمدة منتهية الصلاحية بمركز المراغة بسوهاج

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ضبط 55 كيلو كبدة ودواجن مجمدة منتهية الصلاحية بمركز المراغة بسوهاج ضبط 55 كيلو كبدة ودواجن مجمدة منتهية الصلاحية بمركز المراغة بسوهاج
قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة بسوهاج: إن المديرية ضبطت 55 كيلو كبدة فى أحد المحلات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز المراغة لدى المتهم "رمضان.م.ع" وتحرر محضر بالواقعة رقم 19183 جنح مركز المراغة.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم ضبط عدد من الدواجن المجمدة و30 علبة مسلى منتهية الصلاحية فى أحد المحلات لدى المتهم "محمد.م.أ" وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 19185 جنح المراغة، كما تم تحرير 29 محضرا ضد أصحاب المخابز على مستوى مراكز المحافظة عبارة عن نقص وزن وعدم الإعلان عن التشغيل وتمت إحالة المحاضر إلى النيابة المختصة للتحقيق.

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مصر 365

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