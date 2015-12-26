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مسئول بالصحة: حميات الإسكندرية الأولى على مستوى الجمهورية بمعايير الجودة

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مسئول بالصحة: حميات الإسكندرية الأولى على مستوى الجمهورية بمعايير الجودة مسئول بالصحة: حميات الإسكندرية الأولى على مستوى الجمهورية بمعايير الجودة
قال الدكتور أشرف الإتربى مسئول الحميات بوزارة الصحة، إن مستشفى حميات الإسكندرية حصل على المركز الأول بين مستشفيات الجمهورية فى معايير الجودة ومستوى الخدمة. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر السابع لمستشفى حميات الإسكندرية.

وأكد الدكتور هشام الدخس، مدير مستشفى حميات الإسكندرية، أن المستشفى يستقبل سنويًا ما يزيد عن ربع مليون مريض من الإسكندرية والمحافظات المجاورة، وأن 60% من عدد أسرة المستشفى متعلقة بأمراض الكبد.

وأوضح الدخس، أن الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يولى اهتماما خاصا بمستشفى حميات الإسكندرية، فى ظل توجيهات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، حيث تمتلك المستشفى حاليا معملا مرجعيا متميزا للفيروسات، ومركزا معتمدا لعلاج فيروسات الكبد، ووحدة للغسيل الكلوى تستقبل مرضى الفشل الكلوى المصابين بفيروس سى، وقسم للأشعة التشخيصية على أعلى مستوى، ووحدة لمناظير الجهاز الهضمى، وصيدليات متخصصة، وبنك دم.

وأضاف الدخس أن وزارة الصحة دعمت المستشفى مؤخرا بـ100 سرير جديد مفروشة بالكامل خصص معظمها للأقسام المجانية التى أصبحت تضاهى فى مستوى التأسيس القسم الاقتصادى، مشيرا إلى أنه جار حاليا تعديل اسم المستشفى ليصبح مستشفى الحميات والكبد والجهاز الهضمى، ليواكب الاسم الجديد الخدمات الجديدة المتميزة التى أصبحت تقدم فى المستشفى.

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مصر 365