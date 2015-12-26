أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط عاطلين وبحوزتهما حشيش قبل توزيعها بالإسكندرية

Google+ Print
ضبط عاطلين وبحوزتهما حشيش قبل توزيعها بالإسكندرية ضبط عاطلين وبحوزتهما حشيش قبل توزيعها بالإسكندرية
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم باب شرقى من ضبط كل من "إبراهيم.ك"، 36 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم بحوزته "8" قطع لمخدر الحشيش "تزن حوالى 70 جراما" و70 جنيهاً، هاتف محمول.

كما تم ضبط "محمد.ا"، 26 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم بحوزته "35" قطعة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 105جرامات، ومبلغ 55 جنيهاً، وسكين، وهاتف محمول.

وأقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والسكين بقصد الدفاع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات قسم باب شرقى، وجارى العرض على النيابة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365