ضبط عاطلين وبحوزتهما حشيش قبل توزيعها بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم باب شرقى من ضبط كل من "إبراهيم.ك"، 36 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم بحوزته "8" قطع لمخدر الحشيش "تزن حوالى 70 جراما" و70 جنيهاً، هاتف محمول.

كما تم ضبط "محمد.ا"، 26 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم بحوزته "35" قطعة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 105جرامات، ومبلغ 55 جنيهاً، وسكين، وهاتف محمول.

وأقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والسكين بقصد الدفاع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات قسم باب شرقى، وجارى العرض على النيابة.

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