ماليزيا ترفض منح إسرائيليين تأشيرة دخول

قالت الحكومة الماليزية إنها وافقت على انسحاب متزلجين إسرائيليين اثنين من بطولة العالم للشباب في الشراع «إيساف» التي تبدأ فعاليتها، الأحد.

ونقلت صحيفة «ملايو ميل» في نسختها الإلكترونية عن وزير الشباب والرياضة الماليزي، خيري جمال الدين، قوله إن ماليزيا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وإنها قبلت انسحاب المتزلجين الإسرائيليين.

وأضاف جمال الدين للصحيفة: «نحن نقبل بقرار انسحاب فريق الشباب الإسرائيلي من المشاركة في بطولة العالم للشراع للشباب لعام 2015 حيث إن هذه قضية دبلوماسية، ونحن نتبع السياسة الحالية للحكومة الماليزية».

وفي تل أبيب، قال اتحاد الشراع الاسرائيلي، إن المتزلجين يوآف عمر ونوي دريهان والمدرب مئير يانيف لن يشاركوا في هذا الحدث في لانكاوي بماليزيا لأنهم لم يحصلوا على تأشيرات.

واتهم رئيس الاتحاد الإسرائيلي، أمير جيل، في تصريحات لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، ماليزيا بوضع مطالب «غير مقبولة» على إسرائيل وذلك بمنع رياضييها من حمل علم بلادهم أو ارتداء أي رمز على ملابسهم أو على ألواح التزلج الشراعية يدل على دولتهم.