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«القضاء الإداري» يؤجل طعن شيخ الأزهر على حكم طبع كتاب عن النبي يوسف لـ ٦ فبراير

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«القضاء الإداري» يؤجل طعن شيخ الأزهر على حكم طبع كتاب عن النبي يوسف لـ ٦ فبراير «القضاء الإداري» يؤجل طعن شيخ الأزهر على حكم طبع كتاب عن النبي يوسف لـ ٦ فبراير

شيخ الأزهر، أحمد الطيب

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة الدكتور المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقدم من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب؛ لإلغاء حكم “أول درجة”، بإلزام مجمع البحوث الإسلامية بطبع ونشر كتاب عن النبي يوسف وقصته مع امرأة العزيز، لجلسة ٦ فبراير المقبل للاطلاع والمذكرات.

واستند شيخ الأزهر في طعنه، إلى أن المؤلف غير متخصص، وأن مضمون الكتاب يمثل تعقيبًا على ما جاء بالقرآن، كما تضمن إساءة لسيدنا يوسف.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، كانت قد أصدرت حكمًا بإلغاء قرار المجمع برفض التصريح بنشر الكتاب.

وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن الكتاب لا يشكك في ثوابت العقيدة الإسلامية، ولا يتعارض مع القرآن الكريم، كما أن المؤلف هدف لتبرئة سيدنا يوسف من تهمة الفحشاء.

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