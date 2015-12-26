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ضبط أغذية ولحوم فاسدة فى حملة تموينية بسوهاج‎

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ضبط أغذية ولحوم فاسدة فى حملة تموينية بسوهاج‎ ضبط أغذية ولحوم فاسدة فى حملة تموينية بسوهاج‎

ضبط لحوم فاسدة – أرشيفية

أكد شمس الدين محمد يوسف، وكيل وزارة بسوهاج، أن المديرية ضبطت 55 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فى أحد المحلات بمركز المراغة لدى المتهم “رمضان.م.ع” وتحرر محضر بالواقعة رقم 19183 جنح مركز المراغة.

وأوضح يوسف، أنه تم ضبط كمية من الدواجن المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و30 علبة مسلى نباتي منتهية الصلاحية فى أحد المحلات لدى المتهم “محمد.م.أ”، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 19185 جنح المراغة.

وأشار إلى أنه تم تحرير 29 محضرا ضد أصحاب المخابز على مستوى مراكز المحافظة عبارة عن “نقص وزن وعدم الإعلان عن التشغيل”، وتمت إحالة المحاضر إلى النيابة المختصة للتحقيق.

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